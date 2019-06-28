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جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:44 م
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة جهاز السادات يشن حملة على الاشغالات والمخالفات بالمدينة
كتب أحمد حسن

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نظم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، حيث تم تشكيل لجنة لإزالة المخالفات بالتنسيق بين إدارات الأمن، والنظافة والتجميل، والتنمية بجهاز المدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بسوق المنطقة السكنية الأولى، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات الموجودة  أمام الكافيهات بالمنطقة.


وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة السادات للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالمدينة، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة بشارع عمرو بن العاص، وأمام المحكمة للباعة المفترشين الأرصفة، بالإضافة إلى إزالة جميع الإشغالات والمخالفات الكائنة بسوق المنطقة السكنية السابعة، والمقامة من  أصحاب الكافيتريات والمحال على المسطحات الخضراء وقطع الأراضي الشاغرة بالمدينة، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (1)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (1)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة 

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (2)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة 

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (3)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة 

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (4)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة 

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (5)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (6)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة

 

جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة (7)
جهاز السادات يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

الاشغالات

المخالفات

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