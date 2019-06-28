جامعتا "جنوب الوادى" و"المصرية للتعلم الإلكترونى" توقعان بروتوكول تعاون

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وقع الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد خيرى رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بهدف منح درجات البكالوريوس والدبلوم بالإضافة إلي درجتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقد بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، وقال رئيس الجامعة إن يأتى ذلك لخدمة أهالى البحرالأحمر كامتداد لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بمقر الجامعة بقنا، مشيراً إلى أن البروتوكول يتضمن العديد من مجالات الشراكة بين الجامعتين منها تدريس المقررات الدراسية لطلاب التعلم الالكتروني والإشراف المشترك علي الرسائل العلمية وتقديم برنامج التعلم المستمر، وبرنامج التنمية المهنية في جميع المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البرتوكول بعد عرضه علي مجلس الجامعة، والمجلس الأعلي للجامعات.

بدوره، أشاد الدكتور محمد خيري بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتسهيلات التي تمنحها الجامعة لما تملكه من إمكانيات هائلة وخبرات متميزة، مؤكداً أن هذا التعاون يعد إضافة كبيرة للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى في صعيد مصر.

وعقب توقيع البروتوكول، قام رئيس جامعة جنوب الوادي ورئيس جامعة التعلم الإلكترونى بتفقد معامل الحاسب الآلى ومعمل اللغات الصوتية بفرع جامعة جامعة جنوب الوادى بالغردقة تمهيداً لبدء تفعيل البروتوكول.