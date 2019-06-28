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جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا فى 14 تخصصًا بتصنيف شنغهاى الصينى

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:31 م
جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا فى 14 تخصصًا بتصنيف شنغهاى الصينى جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا فى 14 تخصصًا، تلتها جامعة الإسكندرية فى 7 تخصصات ثم جامعتى المنصورة وعين شمس حيث ظهرت كل منهما فى 6 تخصصات.

وذكر بيان لجامعة القاهرة، أن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2019، والذى يعد من أقوى التصنيفات الجامعية على مستوى العالم، أظهر أن جامعة القاهرة هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ظهرت بهذا التصنيف فى 14 موضوع علمى تخصصى دفعة واحدة، حيث حصلت تخصصات طب الصحة العامة والصيدلة وعلوم الأدوية على ترتيب متقدم على مستوى العالم فى الفئة من 101 إلى 150، فيما ظهر تخصص العلوم البيطرية من 151 إلى 200.

وفى الفئة من 201 إلى 300 جاءت تخصصات متنوعة بجامعة القاهرة هى: "علوم وتكنولوجيا الغذاء وطب الفم والأسنان وكذلك الطب الإكلينيكى والهندسة المدنية وهندسة الاتصالات"، وبقية التخصصات كانت ضمن أول 500 تخصص على مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التقدم الذى أحرزته الجامعة فى التصنيفات العالمية للجامعات، هو نتاج جهود متصلة لإدارة الجامعة وكلياتها وأساتذتها فى دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

وأضاف الخشت، أن ظهور كل هذه التخصصات العلمية لتنافس على المستوى العالمى فى تصنيف دولى كـ"شنغهاى الصينى" الذى يعتمد على معايير موضوعية فى الحكم على الجامعات المصنفة، ما هو إلا جنى لثمار القرارات الإصلاحية التى اتخذتها إدارة الجامعة على مستوى اللوائح التعليمية، كما أن ذلك يظهر الثورة العلمية التى نفذتها الجامعة على لوائحها التدريسية وآليات النهوض بالبحث العلمى داخل كليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

يذكر أن تصنيف شنغهاى الصينى من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات ويعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها، وتلك المعايير تتضمن حجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى الدوريات والموسوعات العلمية الدولية، والخمسة معايير لتصنيف الموضوعات العلمية هى: (PUB): عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات المفهرسة عالمياً، وتأثير الاقتباس الموحد (CNCI): وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة فى كل تخصص أكاديمى إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث فى نفس الفئة.

ويأتى من بين المعايير الخاصة بتصنيف شنغهاى، التعاون الدولى(IC) : وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان على الاقل فى عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالى للأبحاث فى موضوع التخصص الأكاديمى، و(TOP): عدد الأبحاث المنشورة فى أهم المجلات المتخصصة بالموضوع للجامعة، و(AWARD): العدد الإجمالى للأساتذة بالجامعة الحاصلين على جائزة متميزة فى هذا الموضوع.

 
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