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تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين وزيادة ماكينات الغسيل الكلوى بالبدرشين

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:00 ص
تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين وزيادة ماكينات الغسيل الكلوى بالبدرشين تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب كشافات الإضاءة للقسم بالكامل، كما تم تركيب أسلاك جديدة للشبابيك بالقسم، وتركيب ألواح زجاجية للشبابيك. 
 
وأضافت مدير صحة الجيزة، أنه تم استبدال المراتب القديمة بمراتب جديدة بالعناية المركزة والمتوسطة وغرف المرضى، كما سيتم تركيب التكييفات بالعناية المركزة والمتوسطة. 
 
وفى السياق أكدت الدكتورة هناء سرور، أنه تم تطوير وحدة الكلى بمستشفى البدرشين المركزى، حيث تم زيادة أغشية جهاز RO ليستوعب 34 ماكينة غسيل كلوى. 
 
تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين (1)
 

 

تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين (2)
 

 

تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين (3)
 

 

تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين (4)
تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين
 

صحة الجيزة

مستشفي ام المصريين

مستشفي البدرشين

مرضي الغسيل الكلوي

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