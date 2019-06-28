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ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. جلوبال فى الصدارة

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:32 م
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. جلوبال فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 89.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 422.9 مليون جنيه، أعقبه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 99.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 365.7 مليون جنيه.
 
    
وجاءت فى المركز الثالث "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 4.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 436.6 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 11.14 مليون ورقة وبقيمة تداول 171.1 مليون جنيه، ثم "جى بى اوتو" بحجم تداول 39.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 168.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاءت "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 233.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 141.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 11.96 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 127 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 8.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 123.2 مليون جنيه، وفى التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 90.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 3.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 82.2 مليون جنيه.
 

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