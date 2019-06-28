تحديد هوية المتهم بقتل فتاة داخل شقة بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

حددت مديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بقتل فتاة داخل شقة بالعمرانية، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وذكر مصدر أمنى أن المتهم طعن الضحية بزجاجة، مما أسفر عن مفارقتها الحياة، وأنه اصطحبها وأحد أصدقائه للشقة، وارتكب الجريمة، وفر هاربا، وجارى تكثيف التحريات، والاستماع لأقوال الجيران، لكشف ملابسات الحادث.

وانتقل رجال الأدلة الجنائية، لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.