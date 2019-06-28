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تأخر إقلاع 3 رحلات عن المواعيد المقررة فى مطار القاهرة

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:33 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات عن المواعيد المقررة فى مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب هانى عثمان

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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية، عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تم إلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا.

وأوضحت مصادر، أن رحلة شركة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبو ظبى تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، ورحلة الخطوط الروسية اير فلوت رقم 401 المتجهة إلى موسكو، تأخرت ساعة لظروف التشغيل، إضافة إلى رحلة الخطوط التونسية رقم  814 المتجهة إلى تونس تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة.

فيما تلقت السلطات بالمطار، إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتها 104 المتجهة إلى الطائف، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، تم التنسيق لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.


مطار القاهره

رحلات طيران

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رحلات دولية

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