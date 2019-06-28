بيطرى الشرقية يضبط 43 صنف دوائى محظور التداول خلال حملات تفتيشية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 674 عبوة لـ"43 صنف" دواء بيطرى مخالف فى حملات تفتيشية، فى إطار جهودها بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتدوال الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروةالحيوانية .

وشنت مديرية الطب البيطرى حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز بلبيس لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز بلبيس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير محضران مخالفة وضبط 674 عبوة لـ 43 صنف دواء بيطرى مخالفة "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور إستخدامها بيطريا"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، وإتخاذ مايلزم قانوناً .