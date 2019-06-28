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بوتين وماكرون يتبادلان الدعوات لزيارة بلديهما على هامش قمة العشرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:10 م
بوتين وماكرون يتبادلان الدعوات لزيارة بلديهما على هامش قمة العشرين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون
أ ش أ

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دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، لزيارة روسيا فى العام 2020، للمشاركة فى الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر فى الحرب العالمية الثانية.

وخلال لقاء جمع بين الرئيسين على هامش قمة "مجموعة العشرين" فى مدينة أوساكا اليابانية - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - شكر بوتين ماكرون على دعوته لزيارة منتدى باريس للسلام، قائلاً إنه سيحاول تلبيتها، مشيرًا إلى أن فرنسا تبقى أحد الشركاء الخارجيين الأساسيين لروسيا، وأن للبلدين تجربة كبيرة فى التعاون فى مجالات كثيرة جدًا.

من جهته، أعرب ماكرون عن ارتياحه لفرصة تبادل الآراء مع نظيره الروسي، وخاصة حول الأجندة الثنائية. كما تمنى أن تكون لدى البلدين إمكانية لتحسين علاقاتهما، مشيرًا إلى لقاء هام مرتقب بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وفرنسا بعد عدة أسابيع، إضافة إلى وجود خطط لعقد لقاء قمة، فى يوليو المقبل، لـ "رباعية النورمندي" (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا) المعنية بتسوية النزاع فى جنوب الشرق الأوكراني.

كما اقترح ماكرون على بوتين بحث الأوضاع فى سوريا وإيران، باعتبار التطورات فى هذين البلدين موضوعا ذا اهتمام خاص بالنسبة لموسكو وباريس.

 

 

 


فلاديمير بوتين

ايمانويل ماكرون

الحرب العالمية الثانية

العلاقات الروسية الفرنسية

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