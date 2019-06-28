بوتين: التعاون مع الهند والصين يمكنه أن يصبح مثالا للنظام العالمى العادل

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن التعاون الجارى بين روسيا والهند والصين يمكنه أن يصبح مثالا للنظام العالمى العادل الذى يرفض سياسة الحماية والعقوبات غير الشرعية.

وقال بوتين - فى لقائه مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، والرئيس الصينى شى جين بينج- على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية اليوم الجمعة، وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "من الممكن أن يصبح تعاوننا -فى شكل "روسيا-الهند-الصين"- مثالا للنظام العالمى العادل والحديث ومتعدد الأقطاب، والذى يرفض سياسة الحماية، والإجراءات الأحادية الجانب، والعقوبات غير الشرعية".



وأضاف أن تنسيق المواقف فى إطار هذه "الثلاثية" يمكنه أن يأتى بنتائج جيدة عند تناول أهم الموضوعات المطروحة أمام أكبر المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاى للتعاون، ومجموعة العشرين، مضيفا: "كما أتصور فإن دولنا يمكن أن تدعم معا تعزيز مكانة منظمة التجارة العالمية والحفاظ على دورها كهيكل شامل يقوم بالإشراف على التجارة العالمية، والمهمة الهامة الأخرى هى دعم الجهود الهادفة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي".



وكانت قمة مجموعة العشرين انطلقت رسميا فى مدينة أوساكا غرب اليابان اليوم /الجمعة/ بمشاركة 37 دولة ومنظمة، ويتوقع أن تشهد القمة مناقشة ملفات مهمة، على رأسها تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى ملف إيران.