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بريطانيا تطالب بتقديم المسئولين عن استخدام غاز الأعصاب بساليسبرى إلى العدالة

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:38 م
بريطانيا تطالب بتقديم المسئولين عن استخدام غاز الأعصاب بساليسبرى إلى العدالة تيريزا ماى
أ ش أ

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طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، تقديم الشخصين الاثنين المتهمين باستخدام غاز الأعصاب فى هجوم مدينة ساليسبرى، إلى العدالة، وأبلغت ماى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن استخدام غاز الأعصاب المميت فى شوارع مدينة ساليسبري، كان سلوكا غير مقبول وعملا مهينا أسفر عن مقتل المواطنة البريطانية دون ستورجيس، وذلك وفقا لما ذكرته رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الجمعة.

 


وأضافت رئاسة الوزراء البريطانية - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن ماى - خلال لقائها مع بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى مدينة "أوساكا" اليابانية- كانت واضحة بشأن امتلاك المملكة المتحدة أدلة دامغة على أن روسيا كانت وراء الهجوم؛ وذلك وفقا لتحقيقات دقيقة والتعاون مع حلفائها، مضيفة " لا يمكن تكرار هذا السلوك.. وإن المملكة المتحدة ترغب فى تقديم الشخصين المسئولين إلى العدالة".

 


ونقلت عن ماى قولها "إننا ما زلنا منفتحين على إقامة علاقة مختلفة، ولكن لكى يحدث ذلك، يجب على الحكومة الروسية اختيار طريق مختلف"، مشيرة إلى أن ماى أوضحت أن المملكة المتحدة ستواصل الدفاع بشكل لا لبس فيه عن الديمقراطية الليبرالية، وحماية حقوق الإنسان، والمساواة بين جميع الفئات.


بريطانيا

تيريزا ماى

ساليسبرى

غاز الأعصاب

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