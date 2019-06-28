"بث مباشر".. مشروع تخرج طلاب بإعلام بنى سويف يناقش ظاهرة الانتحار

بنى سويف - هانى فتحى

نفذ طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة الانجليزية بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، مشروع التخرج الخاص بهم عبارة عن فيلم باسم" بث مباشر" يتحدث عن ظاهرة الانتحار.

وقالت نجلاء فتحى إحدى الطالبات المشاركات فى المشروع لـ "اليوم السابع" أن الفيلم درامي مستوحي من قصة حقيقية بيتكلم عن ظاهرة الإنتحار من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واضافت نجلاء فتحى وهى مخرجة الفيلم أن الفيلم معالجة درامية، بيعرض بعض دوافع الانتحار في حياه شخص مشهورعلي السوشيال ميديا وصدمه جمهوره ، مشيرة إلى أن الفيلم هدفه التوعيه بالأسباب التى من الممكن أن تشكل دوافع انتحار للشخص، وتسليط الضوء علي المسؤلية الاجتماعية لدي مشاهير السوشيال، فيما أضافت ناردين جمال مخرج الفيلم أيضا، وإحدى الطالبات المشاركات فى المشروع، إن الفيلم أحتاج بحث كتير جداً في الموضوع، والتواصل مع اطباء نفسين لعمل استطلاع عن الانتحار وأسبابه.