بالوعة مكشوفة أمام نادٍ بمنشية البكرى فى المحلة تهدد أرواح الأطفال.. صور

تشهد منشية البكرى بالشارع الرئيسى أمام أحد النوادى الشهيرة فى حى ثان المحلة، وجود بالوعة صرف صحى بدون غطاء، الأمر الذي يهدد أرواح الأطفال والكبار من المترددين على النادى، ومرتادى الشارع الرئيسى.

وقام الأهالى ومرتادو النادى بوضع قطع من الأخشاب أعلى البالوعة، خشية وقوع أحد فيها، فى الوقت الذى لم يتحرك أحد من مسئولى الحي، أو فرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة.

وتقدم الأهالى بعدة بلاغات لغرفة الطوارئ بحى ثان المحلة، ومجلس المدينة للتحرك لتغطية البلاعة، خشية سقوط أحد بها، خاصة فى تواجد المواطنين المترددين على المكان لمتابعة مباريات البطولة الأفريقية، وطالبوا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بسرعة التدخل.