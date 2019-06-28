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انقطاع المياه عن 12 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة بسبب ربط الخطوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:22 م
انقطاع المياه عن 12 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة بسبب ربط الخطوط انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة انقطاع المياه، عن منطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية وتشمل "عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين البلدين، عرب شلهوب، بغداد، الإمام الشافعى، درب الشرابية، أم خنان"، لمدة 12 ساعة  اعتبارا من الساعة الــ 7 من صباح غدا السبت وحتى  الساعة الــ 7 من صباح اليوم التالى، وذلك لأعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية؛ لإضافة 70الف م3 /يوم، وذلك بناءً على طلب الشركة المنفذة للمحطة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


انقطاع المياه

شركة مياه الجيزه

المستشفيات

السكه الحديد

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