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انتشار حرائق غابات فى إسبانيا إثر موجة حارة

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص
انتشار حرائق غابات فى إسبانيا إثر موجة حارة حرائق الغابات ارشيفية
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 استعرت حرائق الغابات بنحو عشرة آلاف فدان في إقليم كتالونيا بشمال شرق إسبانيا اليوم الخميس وقال رجال الإطفاء إن المنطقة المتضررة قد تتسع بدرجة كبيرة في ظل موجة حارة تتعرض لها البلاد بأسرها.
 
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 43 درجة مئوية اليوم الخميس وغدا الجمعة. وتتعرض دول أخرى بغرب أوروبا منها فرنسا وألمانيا لموجة حر مماثلة.
 
وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حرائق الغابات التي يشهدها الإقليم من بين أسوأ الحرائق التي تعرض لها منذ عشرين عاما. وأضافت أن نحو 30 شخصا تم إجلاؤهم من منازل ريفية في المنطقة المتضررة.
 
وشاركت طائرات هليكوبتر في إخماد الحرائق بالمنطقة التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن بلدة تاراجونا الساحلية. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.
 
وقالت حكومة الإقليم في بيان "منذ الدقائق الأولى والنيران تنتشر بسرعة باتجاه الشمال الشرقي بسبب الرياح".
 
وتوقع رجال الإطفاء اتساع المنطقة المتضررة إلى 50 ألف فدان في ظل الحرارة الشديدة. 

حرائق الغابات

إسبانيا

إقليم قطالونيا

رجال الإطفاء

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