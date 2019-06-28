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انتحار طالب شنقا عقب إصابته بحالة اكتئاب بسوهاج

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:55 ص
انتحار طالب شنقا عقب إصابته بحالة اكتئاب بسوهاج شنق - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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انتحر طالب فى السادسة عشر من العمر، شنقا داخل غرفته،  بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، لإصابته بحالة اكتئاب.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد مدير الأمن للشرق، يفيد بقيام طالب يعانى من حالة اكتئاب، بالانتحار بدائرة مركز دار السلام، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة.

بالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة، بوصول يوسف ح أ 16 سنة طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزى " جثة هامدة " ادعاء انتحار ".

بسؤال والده حارس أ ع 43 سنة عامل، قرر قيام نجله بشنق نفسه بحبل بسقف إحدى غرف المنزل لمروره بحالة اكتئاب، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الخنق"، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

مركز دار السلام

مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج

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