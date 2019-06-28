سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 11:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. 
 
 

النشرة المرورية

محاور القاهرة و الجيزة

ميدان عبد المنعم رياض

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب وإيقافه لنهاية الدور الأول

رسميا.. اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب وإيقافه لنهاية الدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة