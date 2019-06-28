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المبعوث الأممى إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:14 م
المبعوث الأممى إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث
أ ش أ

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أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، سيزور روسيا بداية الأسبوع المقبل، ثم سيتوجه إلى الإمارات وسلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - "إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث يخطط لزيارة روسيا بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك للتوجه إلى الإمارات وعمان بهدف مواصلة جهوده لتفعيل عملية السلام فى اليمن".

ويأتى ذلك بعد لقاء جريفيث مع نائب الرئيس اليمنى على محسن الأحمر فى العاصمة السعودية الرياض، حيث بحثا الخطوات اللازمة للمضى قدما بعملية السلام فى اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

 

 


المبعوث الاممى لليمن

الحرب اليمنية

الخارجية الروسية

مارتن جريفيث

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