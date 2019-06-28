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القوات الجوية الأفغانية تشن 22 غارة جوية فى 13 إقليما أفغانيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:15 م
القوات الجوية الأفغانية تشن 22 غارة جوية فى 13 إقليما أفغانيا قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ

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 شنت القوات الجوية الأفغانية 22 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لدعم القوات البرية خلال العمليات التى نفذتها فى عدة أقاليم بالبلاد، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة .


وأضاف بيان لوزارة الدفاع الأفغانية - الذى نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - أن قوات الأمن نفذت 13 عملية مشتركة، و77 عملية خاصة لكبح جماح الجماعات المسلحة.


وولفت البيان أن قوات الأمن نفذت العمليات فى 13 إقليما، هى تاخار، وباكتيا، وهلمند، وفارياب، وهيرات، وأوروزجان، وفراه، وبلخ، وبغلان، وغازني، وكونار، ونمروز، وبادخشان، موضحا أن 37 مسلحا قتلوا بينما أصيب 24 آخرون خلال العمليات ذاتها، كما ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مسلحين مشتبه بهم.


أفغانستان

الجيش الأفغانى

الدفاع الأفغانية

طالبان

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