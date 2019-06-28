القبض على عاطل بحوزته 23 قطعة حشيش فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية من ضبط عاطل بحوزته 23 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "عبد اللطيف.ع" 24 عاما بحوزتة 23 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.