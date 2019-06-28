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القبض على صاحب مصنع ألبان ينتج جبن موزريلا ورومى فاسدة بالجيزة

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:41 ص
القبض على صاحب مصنع ألبان ينتج جبن موزريلا ورومى فاسدة بالجيزة جبن فاسد - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مصنع، لاتهامه بحيازة 2 طن و856 كيلو من الأجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع " عبد الله. ص " صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، بالهرم، كميات من منتجات الألبان (الجبنة موزريلا مبشورة) من مرتجعات المحلات والسوبر ماركت، مجهولة المصدر، وإعادة استخدام تلك الكميات فى التصنيع مرة أخرى، وتدوين تواريخ صلاحية جديدة وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية وهمية بعناوين وهمية، وطرح تلك الكميات للبيع.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 2 طن و856 كيلو من الجبن موزريلا ورومي، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 3 ماكينات بشر الجبنة، و2 ميزان حساس، و4 ماكينات لحام أكياس، وماكينة طبع التاريخ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


مصنع جبن

جبن فاسدة

جبن مغشوشة

مصنع ألبان مغشوشة

الهرم

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