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القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:32 م
القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا ناصر الدويلة
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت صحيفة الراى الكويتية، إلقاء القبض على المغرد الإخوانى ناصر الدويلة، تنفيذا لأمر النيابة فى قضية تتعلق بالإساءة للسعودية.

صحيفة الراى
صحيفة الراى

وكان القيادى فى تنظيم الإخوان المصنف على قوائم الإرهاب، دعا جماعة الحوثى فى اليمن لقصف محافظة أبها السعودية، الأمر الذى أثارت تصريحاته جدلا واسعا.

ودعا القيادى فى تنظيم الإخوان ناصر الدويلة على حسابه على تويتر،  جماعة الحوثى إلى قصف محافظة أبها السعودية، ووضع له الاحداثيات مبررا بأن ذلك ردا على ما وصفها بحفلات الرقص "الخليع" بزعم وجود حفلة لشاكيرا فى محافظة أبها السعودية يوم 12 يوليو المقبل.

وأثارت تصريحات الدويلة غضبا خليجا واسعا، حيث ندد سياسيون وناشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بتصريحات القيادى الإخوانى التى حملت إساءة وتحريض على القتل والإرهاب واستهداف السعودية بمبررات كاذبة.

قال نشطاء سعوديون، إن الإخوانى ناصر الدويلة، يرسل إحداثيات للعدو الحوثى ويدعوه لقصف السعودية وينشر إشاعة وجود شاكيرا وهو كاذب”.. متساءلين “هل ترضى الحكومة الكويتية بوجوده دون أى توقيف أو معاقبة”.

 

 


اليوم السابع بلس

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