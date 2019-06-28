"الطاقة الروسى": محادثات العشرين توضح اتجاه سوق النفط قبل اجتماع "أوبك"

كتبت – مروة الغول

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن المناقشات بين القادة في قمة مجموعة العشرين في اليابان ستوضح الشكوك حول اتجاه سوق النفط قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين عندما سئل عما اذا كان يتوقع تمديد فترة التخفيضات في أوبك + في اجتماع فيينا "نأمل أن يكون هناك مزيد من الوضوح بعد قمة مجموعة العشرين وأن تساعد القرارات التي سيتم اتخاذها في إلقاء بعض الضوء" على مستقبل سوق النفط"، وذلك وفقا لما ذكرتة وكالة بلومبرج.

ينتظر المتداولون إجتماع منظمة الأوبك خلال الأول من شهر يوليو المقبل، حيث ستعقد "أوبك" اجتماعا مع حلفائها أو ما يسمي بـ"أوبك بلس" في الثاني من شهر يوليو المقبل ويأتى تلك الاجتماع من أجل تحديد سياسة الإنتاج النفطية خلال النصف الثاني من العام الجارى ،حيث تبحث تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات النفطية والذى بدء تنفيذه بداية من شهر يناير بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، والذى يسهم في حال تمديد العمل به في إعادة التوازن لأسواق النفط.

وتشهد أسواق النفط حالة من عدم الاستقرار، بسبب تتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتى تضخ 20 % من إنتاج النفط بالعالم، والأحداث الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران وما حدث من هجمات على ناقلتين للنفط خلال الأسبوع الماضي تسود المخاوف لدى المتعاملين من تباطؤ الطلب على النفط بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.