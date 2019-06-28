السيسى يشارك فى مأدبة عشاء رئيس وزراء اليابان لأعضاء وضيوف قمة العشرين

أوساكا- محمد الجالى





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بحديقة أوساكا، تكريماً لرؤساء الدول والحكومات أعضاء وضيوف قمة مجموعة العشرين .



















