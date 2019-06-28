الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يشارك فى مأدبة عشاء رئيس وزراء اليابان لأعضاء وضيوف قمة العشرين الجمعة، 28 يونيو 2019 07:45 م الرئيس عبد الفتاح السيسى أوساكا- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بحديقة أوساكا، تكريماً لرؤساء الدول والحكومات أعضاء وضيوف قمة مجموعة العشرين. السيسى قمة مجموعة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة شكرى: السيسى يلتقى أمين عام الأمم المتحدة غداً ومشاركته بقمة العشرين مهمة الجمعة، 28 يونيو 2019 02:41 م فيديو يرصد نشاط ولقاءات الرئيس السيسى خلال أعمال قمة مجموعة العشرين الجمعة، 28 يونيو 2019 01:45 م ميركل لـ"السيسى": ألمانيا تدعم إجراءات مصر الطموحة للنهوض بالاقتصاد الجمعة، 28 يونيو 2019 12:20 م بسام راضى: الرئيس شارك فى اليوم الافتتاحى لقمة مجموعة العشرين الجمعة، 28 يونيو 2019 11:07 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى "مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو) فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019 الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات "رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9 المزيد من Trending Plus
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