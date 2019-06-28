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الرئيس الروسى: هناك حاجة للتفكير فى كيفية ضمان أمن كوريا الشمالية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:03 ص
الرئيس الروسى: هناك حاجة للتفكير فى كيفية ضمان أمن كوريا الشمالية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،
وكالات

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يعتقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه لا ينبغى إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها، بل ضمان "أمنها غير المشروط".

وقال بوتين فى مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "نحن بحاجة إلى التحدث الآن ليس حول كيفية جعل كوريا الشمالية القيام بنزع سلاحها، ولكننا بحاجة إلى التفكير فى كيفية ضمان الأمن غير المشروط لكوريا الشمالية، وكيف تجعل أى بلد فى العالم، بما فى ذلك كوريا الشمالية يشعر بالأمان، يشعر بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي، الذى يتم الالتزام به بدقة من قبل كافة أعضاء المجتمع الدولي. هذا ما يجب أن نفكر فيه".

وأضاف بوتين، حسبما نتقلت وكالة "سبوتنيك": "سواء كنا نعترف بكوريا الشمالية كقوة نووية أم لا، فإن عدد الأسلحة النووية لديها لن يتناقص. نحن نحتاج إلى الانطلاق من الواقع، والواقع هو أن هذا المبدأ (إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها) يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت العام الماضى تعليق تجاربها النووية فى خطوة جديدة تعزز المسار الإيجابي، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية ما زالت سارية حتى الآن.

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التى عقدت فى هانوى فى 27-28 فبراير 2019 دون توقيع الوثيقة المشتركة التى كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا فى الجدول الزمنى للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوى على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووى وتعزيز السلام الإقليمى وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

 


بوتين

كوريا الشمالية

نزع السلاح

قمة العشرين

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