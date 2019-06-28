الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم أحمد كجوك نائب وزير المالية

منحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي جائزتها السنوية لعام 2019 للخريجين المتميزين تقديرًا لإسهاماته وانجازاته المهنية، وهي جائزة تمنح سنويا لأحد خريجي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ممن حققوا نجحات وإنجازات ملموسة خلال مسيرتهم المهنية، وتجدر الإشارة إلى أن كلية إدارة الأعمال تضم 3 كليات فرعية وهى كلية إدارة الأعمال وكلية الاقتصاد وكلية المحاسبة.

وأشاد شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية فى كلمته التقديمية بالحفل الذى أقيم أمس الخميس، بأن اختيار الكلية منح جائزتها السنوية لهذا العام لخريج كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أحمد كجوك، جاء فى ضوء تقييم موضوعى ومهنى لمسيرته المهنية والنجاحات المستمرة التى حققها خلالاها والتى تجعل منه نموذجًا يحتذى به للخريجين الجدد.

كما أشاد بما قام به "كجوك" خلال مسيرته سواء عمله داخل الحكومة المصرية أو بأكبر المؤسسات الدولية أو بما حصل عليه من شهادات علمية مرموقة، وبالجهد الكبير المبذول من قبل "كجوك" لتطوير السياسات المالية بمصر ودوره فى صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الشامل الذى نفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016 إلى جانب مشاركته فى إعداد العديد من السياسات الإصلاحية الاقتصادية والمالية.

وهنأ وزير المالية وجميع العاملين بوزارة المالية، أحمد كجوك على هذا التكريم المستحق من الجامعة الأمريكية باعتباره نموذج يحتذي به لكافة العاملين بالوزارة.

وتعليقا علي هذا التكريم، أكد أحمد كجوك، اعتزازه بهذه الجائزة والتكريم من الجامعة والكلية التى تشرف بالتخرج منها، مؤكدًا أن تلك الجائزة تعتبر أحد أهم الجوائز التي لها قيمة معنوية كبيرة، حيث يكرم متلقى الجائزة من خريجى الجامعة وكلية إدارة الاعمال عن مجمل عمله ومسيرته وعطائه، وما قدمه من جهود لرفعة شأن بلده ومجتمعه، وبالتالى فإن تكريمه هو فى الحقيقة تكريم للمؤسسة التى ينتمى لها وهى وزارة المالية المصرية العريقة، والتى تشهد كل يوم انجازات وتطورات غير مسبوقة علي كافة الأصعدة.