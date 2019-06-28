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بالتعاون مع الإمارات..

التخطيط تختتم البرنامج التدريبى لتعزيز ثقافة الابتكار فى العمل الحكومى

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:42 م
التخطيط تختتم البرنامج التدريبى لتعزيز ثقافة الابتكار فى العمل الحكومى المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى
كتبت- هبة حسام

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اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، البرنامج التدريبى "تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومى"، والذى استهدف 1000 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على خمس مجموعات تدريبية على مدار أسبوع، بواقع 200 متدرب لكل مجموعة.
 
 
وأكدت وزارة التخطيط، أن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين فى فبراير 2018 ، فى مجال تطوير العمل الحكومى، وذلك انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين، وإدراكًا منهما لأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء فى الوزارات والجهات الحكومية.
 
 
وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن التدريب يأتى كذلك فى إطار محور بناء وتنمية القدرات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.
 
 
ومن جانبها، قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن مجالات التعاون بين مصر والإمارات تتركز فى تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسى والابتكار والتميز، وبناء وتنمية وتطوير القدرات للقيادات الحكومية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى ثقل إمكانات وقدرات الجهاز الإداري للدولة، و تنمية مهارات وخبرات العاملين به في العديد من المجالات والتي من بينها الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات واستشراف المستقبل ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومى.
 
 
وأوضحت "لبيب"، أن البرنامج التدريبي " تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي"، يتضمن العديد من الموضوعات المهمة والمتخصصة، والتي تتمثل في تعريف ومنهجية الابتكار، ودور القادة فى مجال الابتكار، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، منظومة التميز الحكومي، مجالات الابتكار.
 
 
وتابعت، أن البرنامج التدريبي استهدف 1000 متدرب ممثلين من مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على خمس مجموعات تدريبية على مدار أسبوع، بواقع 200 متدرب لكل مجموعة، ويهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الإبتكار في القطاع الحكومى.
 
 
يشار إلى أن وزارة التخطيط، قد قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية بالتعاون مع دولة الإمارات، وذلك في إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين البلدين في مجال تطوير العمل الحكومي ، وكان أخرها البرنامج التدريبى "استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومى"، المنفذ في شهر أبريل الماضي والذى استهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على أربع مجموعات بواقع 50 متدرب لكل مجموعة.

وزارة التخطيط

الاصلاح الادارى

تطوير العمل الحكومى

الامارات

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