البيئة تنظم ورشة عمل عن مشروع استدامة النقل فى مصر

نظمت وزارة البيئة، من خلال "مشروع استدامة النقل في مصر"، ومشروع دعم نظام نقل حضرى متطور فى القاهرة" ورشة عمل وبرنامج تدريبى، لعدد من العاملين بوزارة النقل، لمناقشة الأثر البيئى الإيجابى لمشروعات مترو الأنفاق والقطار السريع والقطار الكهربائى، وعرض الدراسات الميدانية التى قامت بتنفيذها وزارة البيئة، لتحديد الانبعاثات، وكمية العوادم الصادرة من المركبات المختلفة بالقاهرة الكبرى.

تم خلال الورشة، عرض نتائج الدراسة الميدانية التى أجريت باستخدام أجهزة حديثة محمولة لقياس حجم انبعاث ثانى أوكسيد الكربون، وملوثات الهواء الصادرة من مركبات النقل المتوسط والثقيل أثناء سير هذه المركبات وتحت ظروف التشغيل الفعلية.

وشملت ورشة العمل التدريب على الجانب النظرى والتطبيقى لتقدير معاملات الانبعات، كما تم شرح أثار هذه الانبعاثات على البيئة، بالإضافة إلى مناقشة الأثر البيئى الإيجابى لمشروعات مترو الأنفاق والقطار السريع والقطار الكهربائي.