البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة نمو 0.8%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.6 مليار جنيه إلى 397.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.8%.

وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 238.8 مليار جنيه إلى 240.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 633.4 مليار جنيه إلى 638.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.