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"البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين الأزهر و"الأوقاف" تنتشر فى المدن الجديدة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:14 م
"البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين الأزهر و"الأوقاف" تنتشر فى المدن الجديدة أعضاء القافلة الدعوية
كتب لؤى على

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وجه الأزهر الشريف اليوم قافلة مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة فى مجموعة من المساجد في مدن: التجمع الخامس والتجمع الأول والرحاب ومدينتى.
 
شارك في القافلة قيادات دعوية من الجانبين منهم من المجمع د.حسن القصبي مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي ود.سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ومن الأوقاف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، ومن الجامعة د.محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بالإضافة إلى خمسة عشر واعظا وإماما. 
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة. 
 
أضاف الأمين العام أن الخطبة تناولت مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية كالسماحة واليسر، وبيان أن الإسلام دين المحبة والسلام والتعايش المشترك بين الجميع، كما ركزت على دور الشريعة الإسلامية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.
 
أوضح عياد أن القافلة لاقت قبولا من الناس، وطالبوا بالمزيد، وشكروا فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف والقيادات الدعوية على عنايتهم ورعايتهم لمثل هذه القوافل الدعوية المهمة.

مدينتى

الازهر الشريف

الرحاب

وزارة الاوقاف

مجمع البحوث الاسلامية

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