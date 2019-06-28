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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين خلال مواجهات شرق القدس

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:34 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين خلال مواجهات شرق القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من منطقة حى دارى فى بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان فى البلدة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد دارى (22 عاما) وسائد أسامة دارى (19 عاما)، واقتادتهما إلى مركز تحقيق وتوقيف فى المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جميع مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وعززت قوات الاحتلال تواجدها فى العيسوية عقب استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد أمس، واقتحمت عددا من المنازل، ومنعت المواطنين من الخروج أول الدخول للبلدة.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال المتواجدة على مدخل العيسوية الرئيسي، أوقفت الناشط رجائى الخطيب وحررت له مخالفة قدرها ألف شيقل (الدولار يعادل 3.6 شيقل) بادعاء "تصوير مخربين"، فيما شارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة فى مسجد الأربعين الكبير فى بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

 


الاحتلال الاسرائيلى

اعتقال فلسطينيين

القدس المحتلة

مظاهرات فلسطينية

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