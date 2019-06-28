الإمارات تشارك فى اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" لمحاربة تنظيم "داعش"

إيمان حنا

شارك وفد إماراتى رفيع المستوى فى اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى "ناتو" بخصوص مهمة الدعم الحازم فى العاصمة البلجيكية "بروكسل" بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" .

ترأس الوفد الإماراتى محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الإمارات المشارك، حيث يجتمع وزراء دفاع 29 دولة عضوة فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، لمناقشة عدة قضايا منها الإنفاق الدفاعى ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومهمة الدعم الحازم أفغانستان، حيث أطلق الناتو هذه العملية فى يناير 2015 لتوفير مزيد من التدريب والمشورة وضمان الشفافية، والمحاسبة والرقابة ودعم الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، وعمليات التخطيط وإعداد الموازنات ومساعدة قوات الأمن الأفغانية والمؤسسات في نزاعها مع الجماعات المتطرفة مثل طالبان.

كما ترأس بن أحمد البواردي الوفد المشارك في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي عقد على هامش اجتماع وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل.

وسلط الاجتماع الضوء على مناقشة تهديدات تنظيم "داعش" على المستوى الإقليمي والدولي، والديناميكية السياسية والأمنية في العراق وسوريا، والتمويل والمتطلبات العسكرية لاستمرار مهمة مكافحة تنظيم "داعش" فى سوريا، والتهديد العالمي لداعش ومستقبل التحالف الدولي.

وأكد البواردى أن الإمارات ماضية فى التزامها نحو الدفاع عن أمن المنطقة والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب ومواجهة أي تنظيم إرهابى يزعزع أمن المنطقة والتصدي لداعش، كونها أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وتدعم بدورها مبادئ وقيم التسامح والسلام والأمن والاستقرار التى تدعو لها دولة الإمارات العربية المتحدة.