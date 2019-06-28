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الأمم المتحدة تحتفل باليوم السنوى لحماية نهر الدانوب

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:09 م
الأمم المتحدة تحتفل باليوم السنوى لحماية نهر الدانوب نهر الدانوب
أ ش أ

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احتفل مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة باليوم السنوى لحماية نهر الدانوب بحضور 81 شخصية دولية من الدول التى يمر بها النهر " 14 دولة ".

 

وقال بيان للامم المتحدة اليوم الجمعة أن اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب والتى نظمت الاحتفال اختارت شعار هذا العام " أمان أكثر للدانوب " استنادا الى اعلان عام 2016 والذي حث جميع دول حوض نهر الدانوب على جعله أكثر نظافة وصحة وأمانًا لجميع المواطنين للاستمتاع به.


وأشار البيان الى أن نهر الدانوب يلعب دورا حيويا في توفير المياه والغذاء والطاقة والترفيه والمعيشة.موضحا أن يوم الدانوب هو أكبر مهرجان نهري في العالم حيث تقام مهرجانات ضخمة على ضفاف النهر .


يُشار إلى يوم الدانوب هذا العام بشكل خاص حيث يجرى الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية حماية نهر الدانوب في صوفيا عاصمة بلغاريا في عام 1994.

 

يذكر أن اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب هي منظمة دولية تتألف من 14 دولة وتم تأسيسها في عام 1998 ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأنشط الهيئات الدولية العاملة في إدارة أحواض الأنهار في أوروبا ولا تتعلق أنشطتها بنهر الدانوب فحسب بل ترتبط أيضًا بالروافد وموارد المياه الجوفية لحوض النهر بأكمله.


الأمم المتحدة

نهر الدانوب

المجر

فيينا

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