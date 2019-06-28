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"الآفات الزراعية": استبيان للفلاحين لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:51 ص
"الآفات الزراعية": استبيان للفلاحين لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه تم ضع خطة لتقديم الدعم الفنى واللوجيستى وصولاً إلى نظام رقابى يمكنه السيطرة على التداول والإتجار فى المبيدات، والحد من ظاهرة غش المبيدات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية، بملاحقة مخالفات الغش.

وأضاف "عبد المجيد"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل دراسة حالة لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات الآفات الزراعية بعمل استبيان شمل المزارعين والتجار ومهندسى المكافحة والباحثين للتعرف على هذه الظاهرة ونسبتها، ومصادرها، وأساليب وطرق الغش، والآثار الناتجة عنها، فضلاً عن الحلول المقترحة.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، إنه تم تنفيذ الاستبيان فى 5 محافظات تمثل القطاعات الزراعية بالجمهورية وتم اختيار 3 مراكز فى كل محافظة و3 قرى فى كل مركز وحللت البيانات إحصائياً بالمعمل المركزى للمبيدات لبحوث التعميم والتحليل الإحصائى بمركز البحوث الزراعية وقدرت حجم هذه الظاهرة بحوالى 17%.

 


الافات الزراعية

المبيدات المغشوشة

السيطرة على المبيدات

البحوث الزراعية

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