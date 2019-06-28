ابن عم أمير قطر: مصير "تنظيم الحمدين" هو السقوط

وأضاف بن عبد الله فى تغريدة : نظام الحمدين الإرهابي طبق نظام الشيوعية في قطر فقام بالتجسس والإستيلاء على أملاك الشعب الخاصة ومن يرفض ، يتم التشكيك في ولائه وتخوينه ومحاربته ، قائلا : مصير نظام تنظيم الحمدين الشيوعي السقوط في النهاية.
مشاركة
وأضاف بن عبد الله فى تغريدة : نظام الحمدين الإرهابي طبق نظام الشيوعية في قطر فقام بالتجسس والإستيلاء على أملاك الشعب الخاصة ومن يرفض ، يتم التشكيك في ولائه وتخوينه ومحاربته ، قائلا : مصير نظام تنظيم الحمدين الشيوعي السقوط في النهاية.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة