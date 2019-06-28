إصدار معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الجديدة، أنه سيتم اصدار معايير تسجيل الصيدليات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو المقبل.

وقال نائب رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن معايير تسجيل الصيدليات تستهدف الحرص على مصلحة المريض فى توفير بيئة آمنه لتخزين الدواء وطريق صحيحة لصرف للمريض .

وتابع أبو يوسف أن الصيدليات ستخضع للرقابة الصحية الدورية لضمان اتباعها للمعايير كما أن المخالفين يعرضون نفسهم لإلغاء التسجيل والاعتماد والخروج من المنظومة .