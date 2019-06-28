إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أصيب صباح اليوم الجمعة، 8 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق غارب الغردقة، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى، لتلقى العلاج.

كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة، وتحديدا بعد مدينة رأس غارب ب15 كيلو متر .

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى، وتبين إصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.