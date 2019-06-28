إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة وقعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية بنى مجد بمركز منفلوط وتم نقل المصابين لمستشفي منفلوط المركزى و أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من المقدم محمد مأمور مركز شرطة منفلوط شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من اهالي قرية بنى مجد بمركز منفلوط ،وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية أسفر عنها إصابة كلا من " علاء . م . ك " 26 سنة ، " اسامة . ع . ك " 23 سنة ، " محمود . م . ك " 13 سنة ،و " منى . س . ع " 45 سنة ، و" فهد . ع . ك " 12 سنة ، و" عبد النبي . ف . ف " 45 سنة ، و " اسماعيل . س . ح " 61 سنة بإصابات متفرقة بالجسم وذلك بسبب خلافات الجيرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعى ، ومنفلوط المركزى ،وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة