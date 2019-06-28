إزالة 24 حالة تعدى وتوزيع 28 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد عبدالله ،وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،تم توزيع 21 ألف و933 يوريا،و7 ألاف و740 طن نترات، كما تمكنت الحملة من إزالة 24 حالة تعدي على مساحة فدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ، فى بيان تم مكافحة 29 ألف و888 فدان آفات أولى للقطن من "تربس ،من ، اكاروس ، جاسيد ، قارضة ، حفار ولطع وفاكس حديث " هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة ،ومكافحة 116ألف و706 فدان للأرز من " حشائش ،ديدان دموية ، ريم "،و مكافحة 5990 فدان للأذرة من " دودة ورقة قطن ، من ، ثاقبات "، وتم تطهير 11 كيلو مراوي ،و33 كيلو مصارف، كما تفقد الحقول الارز الارشادية ،والرى المتطور، وعقدت المديرية دورة تدربيه عن المدارس الحقلية .