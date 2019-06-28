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إزالة 123حالة تعدى على 16 ألف متر من أراضى الدولة بالشرقية

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:56 م
إزالة 123حالة تعدى على 16 ألف متر من أراضى الدولة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت قرارات إزالة لـ١٢٣ حالة تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بمساحة 16 ألف مترآ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق مع الأجهزة المعنية فى تنفيذ قرارت الإزالة الصادرة لمخالفات البناء  والتصدى بكل حزم وقوة لتلك التعديات على الأراضى الزراعية حفاظآ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قوى وغذائى للمواطنين وفرض هيبة الدولة.
 
وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزاله ٣٥ حالات تعدى بمساحة ٧٥٤٧ م٢، كما ازالت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير ٦ حالات تعدى بمساحة ٦٨٥ م وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بإزالة ١٦ حالة تعدى بمساحة ألفين و٦٢٥م٢.
 
كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بإزالة١٥ حالة تعدى بمساحة ألف و٥٠٠ م٢، و قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة ٩ حالات تعدى بمساحة ١٩٢٥ مترآ، وقامت رئاسة مركز ومدينة الابراهيمية بإزالة ١٩ حالة تعدى بمساحة ١١٧٠ مترآ، وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة ١٠ حالات تعدى بمساحة ٣٧٥ مترآ، و قامت رئاسة مركز ومدينةديرب نجم بإزالة ١٣ حالة تعدى بمساحة ٢٠٠ م٢.

الشرقية

إزالة التعديات على الارضي الزراعية

حملات ازالة

املاك دولة

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