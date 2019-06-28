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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة بطاريات السيارات

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:33 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة بطاريات السيارات محكمة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات.

وقال المتهم إنه تخصص فى سرقة بطاريات الأتوبيسات عن طريق فتح "الكبوت" باستخدام "مفك" وبيع البطاريات لأحد التجار بسعر بخس. 

ونجحت قوة تابعة لقسم شرطة النزهة أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس فى القبض على عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم سرقة، وبحوزته 2 بطارية سيارة، 2 مفتاح.

وبمناقشته عن مصدر البطاريتين المضبوطتين بحوزته اعترف بسرقتهما من أتوبيس خاص بالنقل الجماعى، حال توقفه فى جراج بشارع جسر السويس دائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء أحد مسئولى شركة النقل الجماعى تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


النزهة

نيابة النزهة

قسم النزهة

سرقة بطاريات السيارات فى النزهة

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