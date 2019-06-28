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أسعار السمك اليوم الجمعة 28-6-2019 بسوق العبور

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:09 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 28-6-2019 بسوق العبور سوق سمك
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 28-6-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 32 – 35 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.
    
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 40 - 46 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان2 من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها.
 

اسعار السمك

اسعار السمك اليوم

سعر السمك

سوق العبور

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