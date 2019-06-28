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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-6-2019 بسوق العبور.. والليمون بـ30 جنيهًا

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:10 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-6-2019 بسوق العبور.. والليمون بـ30 جنيهًا سوق خضار- صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-6-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
 وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 – 2.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 5 - 9 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2 – 3 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 4 جنيهات، والليمون البلدى 20-30 جنيه.
 

اسعار الخضروات

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