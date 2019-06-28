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أخبار × 24 ساعة.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز عناوين الأخبار :

جامعة المنصورة تحتل المركز الأول على مستوى مصر حسب تصنيف التايمز البريطانى

 

"تذكرتى" تحدد 9 يوليو أخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا

 

 

مد التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى 1 يوليو

 

فتح حدائق القاهرة مجانا و50% تخفيض على الأتوبيس النهرى فى ذكرى 30 يونيو

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2019.. تعرف على اليوم

 

 

زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة بتصنيف التايمز البريطانى لـ 12 جامعة

 

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفيزياء للثانوية بنسبة نجاح 85.4%

 

طالب طب يسأل هل يجوز التصوير مع الجثث بعد التدريب.. شاهد رد الإفتاء

 

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى العينات العشوائية لـ 6 مواد

 

 

 

الأرصاد: انكسار بحرارة الجو 3 درجات يبدأ غدا لمدة 72 ساعة مقبلة

 

روساتوم الروسية تحتفل بالذكرى الـ 65 لتأسيس أول محطة نووية فى العالم

 

"التعليم": إصدار بطاقة الطالب للصف الأول الثانوى السبت

 

 

الصحة: قاعدة بيانات موحدة للسيارات المجهزة لقطع الطريق على المزييفين

 

لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن فتح باب الشكاوى على النتيجة

 

الافتاء: لا يجوز شحن المحمول فى المسجد.. فيديو

 

التنمية المحلية: دفعة جديدة من قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد بقيمة 132 مليون دولار

 

 

 


اجازه 30 يونيو

ذكرى ثوره 30 يونيو

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