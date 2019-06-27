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7 يوليو نظر تجديد حبس زياد العليمى ومدير مكتب طنطاوى و9 متهمين بخلية الأمل

الخميس، 27 يونيو 2019 11:12 ص
7 يوليو نظر تجديد حبس زياد العليمى ومدير مكتب طنطاوى و9 متهمين بخلية الأمل زياد العليمى
كتبت أمنية الموجى

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حدت نيابة أمن الدولة العليا جلسة 7 يوليو المقبل لنظر أمر تجديد حبس 11 متهماً على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو.
 
المتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كل من زياد العليمى، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوى، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى،  وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، ومحمد عبد المعز، ، وقاسم عبد الكافى.
 
كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهماً فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

خلية الأمل

تجديد حبس زياد العليمي

استهداف مؤسسات الدولة

حبس المتهمين بخلية الامل

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