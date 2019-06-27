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6 بيانات لابد أن تشملها إعلانات المحضرين.. تعرف عليها

الخميس، 27 يونيو 2019 02:09 م
6 بيانات لابد أن تشملها إعلانات المحضرين.. تعرف عليها
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات المتعلقة بالإعلانات فى الدعوى القضائية ، والتى يتم من خلالها إعلان الخصوم أو أطراف الدعوى.

وحددت المادة التاسعة منه البيانات التى يجب أن يتضمنها هذه الإعلانات ، وقالت ، يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية:

1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان .

2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .

 3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .

 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .

 5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

 6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة

وتسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمه فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

 


قانون المرافعات

قانون المرافعات المدنية والتجارية

إعلانات المحضرين

غعلان الخصم فى الدعوى

بيانات الإعلانات القضائية

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