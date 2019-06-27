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100 محطة لرصد تلوث الهواء على مستوى الجمهورية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:07 ص
100 محطة لرصد تلوث الهواء على مستوى الجمهورية محطة رصد تلوث - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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شهدت محافظة سوهاج تركيب أول محطتين لرصد الهواء المحيط بها، حيث تم تركيب محطة للرصد اللحظى أعلى مبنى الإدارة المركزية لجامعة سوهاج شرق النيل، كما تم تركيب محطة لتجميع العينات أعلى مبنى كلية التعليم الصناع شرق النيل، ليصل عدد محات رصد الهواء على مستوى الجمهورية إلى 100 محطة.
 
ويعد ذلك ضمن خطة وزارة البيئة للاهتمام بمحافظات الصعيد فى الفترة الحالية، والتى أثمرت عن إنشاء محطات للرصد بمحافظات قنا والمنيا والأقصر خلال العام الحالى، لرصد ملوثات الهواء المحيط من أجل تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإعلان تلك المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 100 محطة على مستوى الجمهورية.
 

 


تلوث الهواء

محطات رصد تلوث الهواء

رصد تلوث الهواء

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