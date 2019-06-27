ولى عهد أبوظبى والعاهل الأردنى يشهدان تمرين "الثوابت القوية 1"

كتب وكالات

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الأربعاء، جانبا من التمرين العسكرى المشترك "الثوابت القوية/1" بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والأردن، بحسب وكالة "وام".

وقام الشيخ محمد بن زايد برفقة الملك الأردنى بجولة فى مواقع التدريب شملت مركز التدريب القتالي، حيث صافحا كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين المشاركين فى التمرين العسكرى الذى يقام فى الإمارات، واستمعا إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذى يشمل العديد من التدريبات المشتركة منها الدفاع الساحلى والقتال فى المناطق المبنية والرماية الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وبعدها انتقلا إلى "مركز المشبهات"، حيث تعرفا على أحدث الأنظمة الالكترونية المستخدمة فى التدريب، ثم اطلعا على منطقة المبانى التى تستخدم فى التدريب فى المناطق المبنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كذلك زار ولى عهد أبوظبى والعاهل الأردنى برج المراقبة حيث شاهدا جانبا من التمرين العسكرى المشترك، ووجها التحية للقوات المشاركة على مستوى المهارة والأداء الذى ظهر به المشاركون فى التمرين فى مختلف التشكيلات العسكرية من البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن التعاون العسكرى المستمر بين الإمارات والأردن يصب فى مصلحة الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، ويعزز العمل لمواجهة المخاطر التى تواجه الأمن الإقليمى بشكل عام، والأمن القومى العربى بشكل خاص، ويوثق من عرى المحبة والتفاهم التى تجمع بين أبناء الشعبين الشقيقين منذ القدم.

وأضاف أن هناك تاريخا طويلا وحافلا من التعاون العسكرى المثمر والمتميز بين البلدين الشقيقين، يجسد قوة العلاقات بينهما، والإدراك المشترك لأهمية التعاون والتنسيق بين الأشقاء فى ظل بيئة إقليمية مضطربة ومليئة بمصادر التوتر والتهديد وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن التمارين والتدريبات العسكرية المتنوعة بين الإمارات والأردن تسهم فى رفع كفاءة القوات المسلحة فى البلدين، وتعزيز جاهزيتها للقيام بالمهام المنوطة بها على المستويات كافة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذى ظهرت عليه القوات التى شاركت فى التمرين وما أبدته من كفاءة وتفان واحترافية.

ومن جانبه، ألقى العاهل الأردنى كلمة أمام القوة المشاركة فى التمرين أعرب خلالها عن شكره وتقديره العميقين للقوات المسلحة من الجانبين المشاركة على ما أبدوه من مستوى رفيع فى تنفيذ برنامج التمرين.

ويندرج التمرين العسكرى المشترك "الثوابت القوية / 1 " ضمن التدريبات المشتركة التى تقام بين الإمارات والأردن فى إطار التعاون العسكرى المشترك بينهما بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة فى هذا التمرين الذى يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يسهم فى رفع مستوى القوات المسلحة فى البلدين.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر تغريدة مرفقة بمجموعة من الصور على حسابه الرسمى فى تويتر قال فيها: "شهدت وأخى الملك عبدالله الثانى ملك الأردن وولى عهده الأمير الحسين بن عبدالله فى أبوظبى التمرين العسكرى المشترك " الثوابت القوية1 ".. علاقاتنا متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين..وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معا لصالح استقرار المنطقة والتصدى لمختلف التهديدات".



ولى عهد أبوظبى والعاهل الأردنى



ولى عهد أبوظبى والعاهل الأردنى



ولى عهد أبوظبى والعاهل الأردنى



جانب من التدريبات