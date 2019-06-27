وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومسئول المطبعة السرية، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية، وذلك لمناقشة استعدادات تعليم دمياط لإجراء امتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي.

وأكد "سويلم" أنه طبقا للتعليمات الوزارية سيكون امتحان الدور الثاني ورقياً بنظام البوكليت فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات مستشاري المواد بالوزارة.

وطالب "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من حصر أعداد الطلاب الذين يحق لهم المحاولة الثانية بكل دقة لتقوم المطبعة السرية بدورها في طباعة الأعداد المطلوبة لكل إدارة تعليمية، مشددا على مسئول المطبعة السرية بالتنسيق العاجل مع موجهي العموم لبدء إجراءات طباعة الامتحان الورقي للطلاب المعد للاختبارات مع اتباع كافة القواعد الوزارية.

ووجه "سويلم" مديري الإدارات التعليمية بضرورة التنبيه على مديري المدارس بأن تقديم طلبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي تبدأ يوم السبت 6 يوليو المقبل وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس المقبل.

وشدد على أن الأيام التي يكون بها امتحانات يكون التقديم بعد انتهاء زمن الامتحان وليس أثناء وقت انعقاد الامتحان ، والأيام التي ليس بها امتحان يكون وفق مواعيد العمل الرسمية للمدرسة ، ويتم الإعلان عن ذلك في مكان واضح للجميع داخل المدرسة.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن التحويلات بين المدارس للطلاب تبدأ من 1 يوليو حتى 15 أغسطس .

وأضاف أن جميع طلبات النقل أو الندب المقدمة من المعلمين من مدرسة لأخرى يتم تقديمها داخل كل إدارة تعليمية (التنسيق) وجميع طلبات النقل أو الندب من إدارة لأخرى يرفق بكل طلب المستندات الدالة على سبب النقل أو الندب وتقدم إلى التناسيق المختصة بديوان المديرية ، ويتم عرضها على السادة موجهي العموم على أن تعرض مجمعة على وكيل الوزارة وفق جدول زمني محدد سيتم الإعلان عنه في حينه.