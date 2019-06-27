وفد من جامعة هوبى الصينية يزور جامعة طنطا لبحث تعزيز التعاون المشترك

الغربية عادل ضرة

زار وفد أكاديمي صيني من جامعة هوبى، جامعة طنطا ، اليوم الخميس ، وكان في استقبال الوفد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

وقال لياو تشانغ لين رئيس جامعة هوبى الصينية ، إنه يرحب بالتعاون مع جامعة طنطا من خلال التدريب العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلي دعم الحكومة الصينية للجامعة لإنشاء شراكات مع دول الحزام والطريق.

وأكد نواب رئيس جامعة طنطا ، أن الجامعة تحرص على التعاون بين الدولتين والجامعتين وليس لديها مانع من وضع تصور مقترح لأوجه التعاون التي تخدم كليات الجامعة والاستفادة من تجربة الصين، ووضع تصورات لمذكرة تفاهم بشأن توظيف التدريب العملي لخدمة كلية الحاسبات والمعلومات التى أضفتها جامعة طنطا مؤخراً.